حيثيات الحكم على سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل زوجته ببنها

اسدلت محكمة جنايات بنها الستار علي واقعة مقتل سائق لزوجته ببنها ، حيث عاقبت محكمة جنايات بنها الدائرة الأولى ، سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بقتل زوجته باستخدام سلاح ناري بمنطقة أتريب التابعة لدائرة قسم ثاني بنها بمحافظة القليوبية.

حيثيات الحكم علي سائق بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بقتل زوجته ببنها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5370 /2023 / قسم ثاني بنها، والمقيدة برقم 2375 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم " م.م.ع" سائق، بقرية الشموت مركز بنها، قتل المجنى عليها "ندى س ع عمدا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلاف بينهما عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحًا ناريًا " مسدس " حاشاه بالطلقات ونفاذًا لم إنعقدت عليه عزائمه توجه لمسكنها وما أن ظفر بها أطلق صوبها عدة أعيرة نارية من السلاح النارى إحرازة - بنية إزهاق روحها - فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا " مسدس فردى الاطلاق "، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

وكانت قد كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية في واقعة مقتل ممرضة على يد زوجها بمنطقة أتريب التابعة لمدينة بنها بالقليوبية، أن المتهم يدعى "محمد.م" سائق بإحدى الشركات، وتزوج المجني عليها من فترة قريبة ولنشوب خلافات بينهما تركت منزل الزوجية في قرية الشموت.

وأكدت التحريات، أن المتهم قتلها في منزل أهليتها بطلقتين، أودتا بحياتها في الحال، فيما كشف عدد من شهود العيان في الواقعة أن المجني عليها ممرضة تُدعى "ندى"، وجرى قتلها على يد زوجها ويدعى "محمد"، بمنطقة أتريب ببنها.

كما أوضح شهود العيان، أن الزوجة الضحية تركت منزل زوجها منذ فترة رغم حداثة زواجهما، بسبب خلافات بين الزوجين وخلافات بين عائلة الزوج والزوجة.

وأضافوا أن الزوج يعمل سائق بإحدى الشركات وكان يسكن مع زوجته في إحدى الشقق السكنية بقرية الشموت التابعة لمركز بنها، وفي يوم الواقعة ذهب المتهم لمنطقة أتريب حيث تسكن أسرة المجني عليها، لكي يصطحبها معه إلى المنزل، ونشبت بينهما مشادة كلامية، بسبب إصرار الزوجة على الطلاق ورفضها الرجوع معه فأطلق المتهم طلقتين، أودتا بحياتها في الحال، وفر هاربًا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع المجني عليها إثر مشادة كلامية بينها وبين زوجها لتركها منزل الزوجية بمنطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها، ورفضها العودة إليه وطلبها الطلاق، فأطلق أعيرة نارية عليها أودت بحياتها، حُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تحقيقات موسعة مع سائق قتل صديقه بالسلام

كما تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية ، تحقيقات موسعة حول قتل سائق لشاب في منطقة السلام بالقاهرة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما كشفت التحقيقات في الواقعة أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تابعت الهاتف المحمول للمجني عليه بعدما عثرت عليه بحوزة سائق توك توك، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين سرقته من المجني عليه، وبتتبعه تبين أنه بحوزة سائق “توك توك”، تم ضبطه للتحقيق معه والتوصل لحقيقة الأمر.

وفي بداية التحقيقات أنكر السائق معرفته بالمجني عليه، وقال سائق التوك توك أمام جهات التحقيق إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك، وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان، وبضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصابًا بتهشم بالرأس، ومشنوقًا من رقبته ومصابًا بحروق بالصدر والفخدين، والجثة في حالة تعفن تام.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.