تصريح مثير من تشافي عن الدوري السعودي

تحدث المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن مباراة السوبر الإسباني أمام أوساسونا، والتي تجمعهما غدًا الخميس في السعودية.

وخلال المؤتمر الصحفي تطرق تشافي في حديثه عن الدوري السعودي، وعن فرص تتويجه بلقب السوبر الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريحات صحفية: "أتابع الدوري السعودي كثيرًا، وكنت مع السد وواجهت النصر والهلال، وهذا الدوري ينمو كثيرًا، لقد كان كذلك بالفعل والآن أكثر".

وعن كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في الرياض، علق تشافي: "لسنا مرشحين للفوز باللقب هذا الموسم، لكننا سنلعب غدًا ضد أوساسونا وسنحاول تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية".

قائمة برشلونة في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - بالدي - رونالد أراوخو - كريستينسن - كوندي - فورت - فيرمين لوبيز - كوبارسي - مارتينيز.

خط الوسط: روميو - سيرجي روبرتو - دي يونج - جوندوجان - لامين يامال - بيدري - كاسادو.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفيسكي - رافينها - جواو فيليكس - فيتور روكي - مارك جويو.