كأس أمم آسيا 2023.. قائمة الحكام السعوديين المشاركة في البطولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الحكام التي ستدير منافسات بطولة كأس آسيا 2023، والتي شهدت تواجد 6 حكام من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن بطولة كأس أمم آسيا 2023 ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024، علما بأن مباراة الافتتاح بين المنتخب القطري ضد نظيره اللبناني، مساء يوم الجمعة المقبل.

قائمة الحكام السعوديين

ضمت قائمة الحكام السعوديين المشاركين في بطولة كأس آسيا كل من: محمد الهويش، خالد الطريس، خلف الشمري، ياسر السلطان، ماجد الشمراني ومحمد العبكري.

ووقع الاختيار على الثنائي خالد الطريس ومحمد الهويش، من بين 33 حكماً رئيسياً في البطولة، بالإضافة إلى حكمين مساعدين وهما: خلف الشمري، ياسر السلطان، وثنائي في قائمة الانتظار وهما ماجد الشمراني حكم رئيسي ومحمد العبكري حكم مساعد.

وشهدت قائمة الخبراء الفنيين لبطولة كأس آسيا 2023 تواجد الخبير السعودي علي الطريفي، الذي تواجد في قائمة تحتوي 10 خبراء فنيين من مختلف الدول الآسيوية.