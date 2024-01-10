أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، في واقعة أحداث سيدي براني، واتهامهم باستعراض القوة والعنف ضد رجال الشرطة وإتلاف ممتلكات عامة وقتل المجني عليه " م.ص.ع" امين شرطة، وذلك لحضور الطبيب الشرعي، وطلب حضور شهود الإثبات، وحددت جلسة دور شهر فبراير المقبل.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في أحداث سيدي براني

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 279 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي براني، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بقيام المتهمين وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني، ودهس أمين شرطة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن مطروح، إلى أن كل من " ع.س.ح" و" خ.ي.س" و" ن.ج.ر" و" خ.ف.ش" و" م.ع.خ"، أن المتهمين المضبوطين اشتركوا وآخرين بالتجمهر وإرهاب المواطنين وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة وديوان عام قسم شرطة سيدي براني وإشعال النيران بالإطارات بالطريق العام ومساعد بعض الأهالي في سرقة سيارتين محجوزتان علي ذمة قضايا وتحدثوا إصابات بقوات الشرطة، كما قام المتهم الأول بصدم ودهس المجني علية عمدا " م.ص.ع" امين شرطة من قوة شرطة سيدي براني، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وذلك حال قيام المجني عليه استيقافه لمنع أعمال التخريب ومحاولة هروبه وضبط السيارة قيادته محل الحادث من قبل قوات الأمن، حال شروع المتهم الهروب، وقيام المتهمين بالإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر وذلك عن طريق إيذاء الأشخاص، وإلقاء الرعب بيهم وإلحاق الضرر بالأملاك العامة واحتلالها وعرقلة ممارسة السلطة العامة لدورها.

وثبت من الدليل الفني، وتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه" م.ص.ع" أن جميع الإصابات بالرأس والأنف والوجه وإصابته في الصدر والبطن والطرفيين العلويين والساق اليسري، واحتكاكات رضية تنشاء عن المصادمة والاحتكاك وكسور بعظام الصدر، وكذلك وجود العديد من الحجارة الملقاه علي الأرض وتلفيات بالممتلكات العامة، وتبين فقد عدد2 من كاميرات المراقبة الخاصة بقسم شرطة براني وقيام المتهمين بالاستيلاء عليها لعدم تسجيل فعلهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.

حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالوراق

كما أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس ديلر عثر بحيازته على مخدر الحشيش في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

القبض على عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.