الأربعاء 10 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالوراق

نيابة
نيابة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس ديلر عثر بحيازته على  مخدر الحشيش في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالوراق 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر  الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها. 

القبض على عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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