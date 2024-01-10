وزيرة خارجية ألمانيا: قرار الأمم المتحدة 1701 خارطة طريق للسلام بجنوب لبنان

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يعد خارطة الطريق للسلام لجنوب لبنان وشمال إسرائيل، مشددة على الحاجة إلى تبني أقصى قدر من ضبط النفس العسكري ووقف التصعيد لضمان تنفيذه.

وقالت الوزيرة الألمانية -في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية الألمانية على (اكس- تويتر سابقا)- أن قوات اليونيفيل تحتاج إلى دخول دون عوائق لمنطقة الحدود بأكملها.

ولفتت إلى المساهمة المهمة لألمانيا التي تبلغ بأكثر من 200 جندي في قوات اليونيفيل في إطار خفض التصعيد والتصدي لتهريب الأسلحة، وتم تخصيص 15 مليون يورو إضافية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية.