خبير عقاري: الساحل الشمالي من أفضل أماكن الاستثمار العقاري

قال أحمد جمعة، الخبير العقاري، إن هناك الكثير من المواقع المتميزة المناسبة للاستثمار العقاري مثل العاصمة الإدارية أو مدينة العلمين أو الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الكثير من المواطنين حول العالم لديهم استثمارات الآن في الساحل الشمالي.

الساحل الشمالي يحتوي على بنية تحتية

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الساحل الشمالي يحتوي على بنية تحتية على أعلى مستوى مثل طريق إسكندرية مطروح، والكثير من العوامل التي تساعد على جذب المزيد من المستثمرين ورفع قيمة العقار.

وأوضح الخبير العقاري، أن الاستثمار في العقار جيد حال كون الاستثمار طويل الأمد، حيث يفيد المالك في الحصول على عائد شهري، وفي نفس الوقت يزيد قيمته مع مرور الوقت.