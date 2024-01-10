لاميتا فرنجية تتألق بأحدث صحيات البدل النسائية

تعشق النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما جعلها محط الانتباه لدي رواد السوشيال ميديا.

وبدت لاميتا بإطلالة كلاسيكية ناعمة، حيث ارتدت بدلة مكونة من سترة مصممة على مشل v، وعليه جاكيت البدلة وبنطال طويل بارجل واسعة، صممت البدلة من قماش ناعم باللون الكموني فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب وزينته بقبعة الكاو بوي، ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ودائما لاميتا ما تنجذب للأزياء الجرئية لتبرز منحنيات جسدها بشكل لافت ومثير.