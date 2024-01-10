الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لاميتا فرنجية تتألق بأحدث صحيات البدل النسائية

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

تعشق النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية مواكبة الموضة لتختار من بينها ما يبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما جعلها محط الانتباه لدي رواد السوشيال ميديا.

وبدت لاميتا بإطلالة كلاسيكية ناعمة، حيث ارتدت بدلة مكونة من سترة مصممة على مشل v، وعليه جاكيت البدلة وبنطال طويل بارجل واسعة، صممت البدلة من قماش ناعم باللون الكموني فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب وزينته بقبعة الكاو بوي،  ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ودائما لاميتا ما تنجذب للأزياء الجرئية لتبرز منحنيات جسدها بشكل لافت ومثير.

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