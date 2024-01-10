قافلة طبية بصان الحجر ضمن مبادرة «حياه كريمة»

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، صباح غدا الخميس وتستمر فاعلياتها لمدة يومين، قافلة طبية شاملة بقرية 5 خفرع التابعة لمركز ومدينة صان الحجر، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضمت تخصصات طبية مختلفة.

وجه وكيل الوزارة بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات منها: الباطنة، الجراحة العامة، الأوعية الدموية، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.