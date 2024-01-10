تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد .. موراتا وجريزمان في الهجوم

أعلن المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني تشكيل فريق أتلتيكو مدريد الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية ببطولة كأس السوبر الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد للمباراة كالأتي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، جوزيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، صامويل لينو

الوسط: رودريجو دي بول، كوكي، ساؤول نيجويز

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي و رؤوف خليف.