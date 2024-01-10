عمرو دره قصة كفاح كاتب مصري تتسم بالنجاح

عمرو دره كاتب مصر ولد عام 1996م ميلادية في كفر الشيخ مركز مطبوس ، وبها نشأ وتعلم.

عمرو دره نجح في تطوير نفسه وتحقيق شهرة واسعة خلال سنوات قليلة خبرته وذاع صيته.

نجح عمرو دره في تطوير مكتبة وتحقيق شهرة واسعة بها،عاش الكاتب المصري عمرو دره قصة كفاح عانى خلالها صعاب وحياته كرسها للكتب والشغف بها من خلال البحث عنها وقراءتها، وطباعتها، ونشرها

ويوصف عمرو دره بأنه كان كثير المطالعة الحفظ.

وفي حديثه أشار عمرو دره إلى أن الباحثين والدارسين كانوا يرجعون إلى الكتب والمطالعة للمعرفة، فأخبرهم بالمصادر والمراجع التي لها صلة ببحوثهم ودراستهم، وكنت كثير المطالعة في كل كتاب وأزيد منه في المعرفة والتعلم.

واختتم أنه يسعى من خلال الكتابة إلي التأثير في المجتمع وكل من حوله بإيجابية ، ويعبر قلمه الحر عن كل راي ونهج يسلكه في كتاباته وكتبه.