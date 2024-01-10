انطلاق البطولة الأفريقية للدراجات المؤهلة لأوليمبياد باريس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للدراجات، المُقامة باستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 10-14 يناير الجاري، بمشاركة 10 دول، وأكثر من 200 لاعب ولاعبة.



أكد الوزير علي الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والانجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الانجازات خلال الآونة الراهنة.



وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وعبر وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للأبطال المصريين، بتقديم أداء متميز والتأهل إلي أوليمبياد باريس.

و تصدر منتخب مصر الوطني للدراجات جدول ترتيب البطولة الأفريقية التي انطلقت اليوم على مضمار ستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى يوم 15 يناير الجاري.

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب البطولة بعد انتهاء منافسات اليوم الأول برصيد 11 ميدالية متنوعة منها 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية.

وضمت قائمة منتخب الرجال كل من: يوسف ذكي ومحمود بكر وسيد قضية وعمر السعيد وحسين ناصر ومحمود صبحي

بينما ضمت قائمة منتخب السيدات كل من: ابتسام زايد وشهد سعيد وندى عبدالكريم ورحاب أحمد وأيه أشرف ومنة الله فتحي

في حين ضمت قائمة منتخب الشباب اللاعبين مصطفى عيسى و يوسف وائل و حمزة عادل وأدهم عبدالحميد ومحمد أيمن ومحمد عبدالحميد ومحمد عثمان وأحمد تامر وأخيرا ضمت قائمة منتخب منتخب الشابات اللاعبات حبيبة أسامة ورنا ناصر والعلياء بن بيلا ومي أشرف وسارة ياسر.

وعقد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات اجتماعا مع لاعبي المنتخب والجهاز الفني قبل انطلاق البطولة في حضور العقيد ايهاب صبرى عضو مجلس الإدارة و خالد مصطفى المدير التنفيذى للاتحاد.

ووجه عزام الشكر للاعبين والجهاز الفنى على مابذلوه من جهد وعطاء خلال البطولات الستبقة وقام بتحفيز اللاعبين على الفوز بالبطولة الأفريقية للمضمار. والتأهل لأولمبياد باريس.