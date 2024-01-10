ندوة بعنوان مستقبل ولادنا في منتج بلدنا بتجارية البحيرة

عقدت الغرفة التجارية بالبحيرة برئاسة محمد الشريف ، ندوة بعنوان "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" وذلك بالتعاون مع مركز النيل للاعلام بدمنهور ، برئاسة نهال نعيم ، وبحضور الدكتور محمد عمارة، أستاذ التخطيط بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، و سيد نصار، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحيرة .

وخلال الندوة أكد محمد الشريف ،على أهمية تنمية الوعي لدى الشباب بأهمية المنتج المصري، وضرورة دعم وتعزيز الصناعات المحلية واوضح أن المنتج المصري يتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الجودة العالية والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم وتعزيز الصناعات المحلية من خلال العديد من الإجراءات والبرامج.

وشهدت الندوة مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل المنتجات المصرية، وكيفية دعم وتعزيز الصناعات المحلية.

وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية العمل على نشر الوعي لدى الشباب بأهمية المنتج المصري، وضرورة دعم وتعزيز الصناعات المحلية.