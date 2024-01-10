ختام فعاليات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية الغربية

اختتم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية فعالياته بحوار مفتوح مع الشباب والذي عقد اليوم برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واستهدف اللقاء وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية ،في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الاعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من اجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقلقل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ولما كانت محافظة الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد من المصانع الحكومية الكبرى والتابعة لقطاع الاعمال الى جانب القرى المنتجة .

وأشار محافظ الغربية ان الملتقى شاركت فيه جامعة طنطا كمنارة للعلم بالمحافظة بما يتوفر لديها من موارد بشرية متخصصة في شتى المجالات وما تمتلكه من مراكز متخصصة بالإضافة الى البحوث العلمية والدراسات الميدانية التي تقوم الجامعة بإجرائها في مجالات متعددة ذات علاقة وثيقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو الجهة المعنية بتنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية الى جانب دورة في تقنين وضع المصانع والورش والمحال غير المرخصة لإدراجها في ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسية تنمية الأراضي لأغراض الصناعة واتاحتها للمستثمرين وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ، كما تهتم بإجراء الأبحاث العلمية والتي من شانها رفع كفاءة الصناعات وتطويرها ،موضحا ان الملتقى ضم ثلاثة جلسات للخروج بتوصيات تدعم تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية .

وأكد محافظ الغربية اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة، بتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات، والتيسيرات الضرورية للنهوض بها، والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مشيرا الى أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بتطوير المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر وتشجيع اقامتها في إطار الإيمان الكامل بأنها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من ناحية أخرى

ودعا محافظ الغربية الشباب للاستفادة من الملتقى للتعرف على أفكارهم الجديدة والابتكارية ومساعدتهم على تحويلها لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تلبى احتياجات الأسواق بمحافظة الغربية وتوفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.

ومن جانبه وجه رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه الدولة المصرية من دعم كامل لتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن جامعة طنطا تحرص على التواصل الكامل والفعال مع محافظة الغربية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في دعم التنمية المستدامة وريادة الاعمال مشيرا إلى أن النجاح عمل جماعي يتطلب التكاتف والالتفاف حول إرادة النجاح والبناء.

أوضح رئيس الجامعة دور جامعة طنطا في دراسة وتحليل وتخطيط وإدارة المشروعات القائمة على الموارد المحلية الأولية بالإضافة إلى المشروعات الابتكارية والمبنية على الاستثمار المعرفي، و قدم عرضاً تقديما تناول خلاله شرحاً للابتكارات الطلابية التي تدعمها الجامعة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية في تعزيز القدرات الإنتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي، مؤكدا أن الجامعة تمتلك أطر مؤسسية واضحة من خلال قدراتها المادية والبشرية وتقدم كافة أوجه الدعم الفني والتقني لأصحاب المشروعات والأفكار الابتكارية ذات العائد والمردود الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن خلال خطط تنفيذية تسهم في تعظيم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل اللائقة، مضيفا ان الجامعة قامت من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني بتقديم خدمات تدريبية ومهارية وورش عمل متخصصة لرواد الاعمال والطلاب لربط الجامعة بسوق العمل.