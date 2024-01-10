وزير الإعلام اللبناني: جهود مكثفة لتحييد لبنان عن الحرب وانتخاب رئيس جديد

قال وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد مكاري، إن الجهود المكثفة حاليًا منصبة باتجاه أمرين أساسيين هما تحييد لبنان عن الحرب المدمرة التي تشن في غزة بالإضافة إلى الأمر الثاني وهو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في تصريح له اليوم، عقب لقاءه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وأضاف المكاري أن إسرائيل تريد التصعيد تجاه لبنان، موضحًا أن المقاومة تعي هذا الأمر، مشددًا على ضرورة أن يتوحد اللبنانيين في مواجهة الأزمات التي تعصف بالمنطقة رغم كل الخلافات السياسية.

وأشار إلى أن هناك جهدًا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية من أجل أن تنتظم الأمور في الإدارة اللبنانية.