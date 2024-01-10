الدقهلية تناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالعصافره

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالعصافره وعقد لقاءا موسعاً بالمستثمرين لتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج وحل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومنها حل مشكلة الكهرباء بالمنطقة من خلال زيادة القدرة الكهربائية ، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وشبكة الصرف الصحي بالمطنقه ، حيث تفقد مصنع تيك تكس لصناعة الملابس الجاهزة ، ومصنع المتحدة للمراتب الاسفنجيه والمفروشات ، ومصنع السلام لصناعة الادوات الصحية ، ومصنع الوسام للادوات الكهربائيه .

جاء ذلك بحضور المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينيه بوزارة التجاره والصناعه ، وعلاء عساسه رئيس جمعية المستثمرين بالعصافره ، و عضو مجلس النواب عن الدائرة ، و عصام حجاج مدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة ، و فنجراي حليس مدير المنطقة الاستثمارية بميت غمر ، و طارق الحمامحي مدير المنطقه الصناعية بالعصافره ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية .

وأكد " مختار " علي أن الرئيس السيسي يولي توطين الصناعة المصرية وتطوير المناطق الصناعية ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لزيادة معدل الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب لتكون مصر ضمن الدول الصناعية الكبري .

وأشار " مختار " الي أن ما شاهدناه اليوم من منتجات صناعية متنوعه يدعوا الي الفخر بالصناعة المصرية والأيدي العاملة ويدل علي الطفرة الصناعية التي حدثت بمصر ، مشيراً إلي أن القيادة السياسية تقدم كافة أوجه الدعم للمستثمرين من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح " المحافظ " بأنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بوزارة الصناعة لتخطيط وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة بالعصافره علي مساحة 30 فدان تمهيداً لطرحها علي المستثمرين وتطوير المنطقة القائمة بالتزامن مع إنشاء المنطقة الجديدة من أجل إتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة وجذب المزيد من المستثمرين بالإضافة إلي توفير فرص عمل للشباب .

ووجه " مختار " لمدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية الثلاث وإقامة معرض كبير بمدينة المنصوره يضم جميع منتجات المنطقة الصناعية بجمصة والعصافره والمنطقة الاستثمارية بميت غمر تحت شعار " صنع في مصر " لتعريف المواطنين بجميع المنتجات والصناعات المتاحه والتي يتم صناعتها بمصانع المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وهي تمثل نسبة كبيرة بديل عن المنتجات المستوردة بجودة عاليه .

كما أوضح " المحافظ " بأننا سنعمل علي تسويق كافة منتجات المصانع بالدقهلية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة لتعريف المواطنين بهذه المنتجات ليكون هناك تواصل مباشر بين المصنعين والمستهلكين لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني .

وقال " مختار " دعمي الكامل لكافة المستثمرين بالمناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية وحل مشاكلهم لتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدل الصادرات .

والجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية بالعصافره مقامه علي مساحة 30 فدان بالإضافة إلي 3 أفدنة مقام عليها محطة معالجة الصرف الصناعي ، وتضم حاليا 65 مصنعاً لإنتاج العديد من الصناعات المتنوعه ، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية الجديدة التي ستقام علي مساحة 30 فدان من خلال التعاون بين المحافظة وجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعه .