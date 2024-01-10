هايتي تتهم رؤساء الدول ومسؤولين سابقين بالفساد

أصدر قاض هايتي مذكرات اعتقال بحق أكثر من 30 من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد الحكومي، بمن فيهم العديد من الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين.

وتتهم مذكرات التوقيف، التي صدرت، وتم تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، المسؤولين باختلاس الأموال أو المعدات المرتبطة بالمركز الوطني للمعدات في هايتي.

هذا المركز مسؤول عن استخدام الآلات الثقيلة لمهام مثل بناء الطرق أو إزالة الأنقاض، خاصة بعد الزلازل.

ومن بين الذين وردت أسماؤهم الرئيسان السابقان ميشيل مارتيلي ويوسيليرم بريفير ، بالإضافة إلى رؤساء الوزراء السابقين لوران لاموث وجان ميشيل لابين وإيفانز بول وجان هنري سيان.

لم يتم القبض على أي شخص في هذه القضية ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى عن التحقيق.

وطلب القاضي آل دونيال ديمانش أن يلتقي به المتهم لاستجوابه بينما يستمر التحقيق ولم يتسن على الفور الاتصال بالقاضي للتعليق.

ومن الشائع أن يتجاهل المسؤولون الهايتيون المتهمون في قضايا جنائية أو مدنية أوامر الاعتقال أو طلبات الاستجواب ولا يتحملون أي عقوبة، لأنهم يتهمون القضاة بالاضطهاد السياسي.

ومن النادر أيضا أن يتهم مسؤول هايتي كبير بالفساد، ناهيك عن المحاكمة.

وحصلت صحيفة "لو نوفيليستي" المحلية على نسخة من بيان للابين ادعى فيه أنه لم يتم إخطاره رسميا بمذكرة الاعتقال.

وقال أيضا إنه لم يشارك في أي وقت من الأوقات خلال مسيرته السياسية التي استمرت 32 عاما في المركز الوطني للمعدات.

وقال: "كما أنني لم أطلب أو أطلب استخدام أي معدات من هذه المؤسسة لتلبية احتياجاتي الشخصية أو احتياجات أقاربي". وأصدر بريفيرت بيانا اتهم فيه القاضي بالتصرف بخبث وبلا تفكير.

وذكر أيضا أن المحكمة الابتدائية في العاصمة بورت - أو - برانس "ليس لها اختصاص على الأفعال التي يرتكبها الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم".

وقال رئيس الوزراء السابق كلود جوزيف، الذي لم تذكر اسمه في مذكرة الاعتقال، إنه التقى بالقاضي يوم الاثنين خشية أن يساهم في القضية.

كتب على X، المعروف سابقا باسم تويتر، قبل الاجتماع، «لا أحد، بغض النظر عن منصبه في الدولة، فوق القانون»، إذا قرر القاضي إساءة استخدام منصبه من خلال إساءة استخدام العدالة ، فهذا شأنه لن أحتقر عدالة بلدي سأكون هناك".