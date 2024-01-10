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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

علام يفتتح نادي المحامين بقنا ويعقد جلسة حلف يمين للأعضاء الجدد بالفرعية

نادي محامي قفط
نادي محامي قفط

افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، نادي محاميي قفط بقنا، وذلك بعد تطويره بشكل كامل في عهده بالشكل الذي يليق بالمحامين، حيث كان في السابق عبارة عن كتلة بنائية دون أي خدمات، واستمرت حالة الإهمال حتى أصبح مهجورًا.


ولكن في نهاية عام 2022، وبعد تولي عبدالحليم علام، منصب نقيب المحامين، أولى ملف الأندية اهتمامًا خاصًا، وقام بعدة جولات تفقدية لأندية المحامين ومنها نادي قفط.

ووجه سيادته بضرورة تطويره وفرشه وتأثيثه بأحدث الأثاثات والمفروشات ليكون لائقًا بالمحامين، إلى جانب إنشاء منطقة الكيدز أريا وتجهيزها بما يلزم من ألعاب ترفيهية للأطفال.

ويولي عبدالحليم علام نقيب المحامين، أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، وذلك لدورها المهم في تنمية الروح الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفس للمحامين وأسرهم.


وفي سياق متصل، قام نقيب المحامين، بإجراء جلسة حلف يمين قانونية للأعضاء الجدد بالفرعية، وذلك تيسيرًا عليهم من تحمل مشقة عناء السفر، والانتقال إلى النقابة العامة بالقاهرة.

وتعد هذه هي الجلسة الثانية التي يعقدها نقيب المحامين، في مقر النقابات الفرعية، بعد الجلسة التي عقدها بمقر فرعية سوهاج.

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