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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لبنان: بري يبحث مع وزير الداخلية مسار التحقيقات بالاختراق السيبراني لمطار بيروت

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام المولوي، الأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع بالاختراق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مولوي - عقب اللقاء - إن هناك تحقيقات سرية يقوم بها ضباط متخصصون من المخابرات والمعلومات ومن معلومات الأمن العام بإشراف مدعي عام التمييز.

وأضاف أن تشغيل المطار في عهدة الطيران المدني وليس لدى وزارة الداخلية، موضحًا أن الوزارة تقوم بجهدها اللازم في تفتيشات المطار وضمان سلامة الطيران والتأكد من سلامة الحقائب التي تصعد الى الطائرات وسلامة المسافرين.

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