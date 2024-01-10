لبنان: بري يبحث مع وزير الداخلية مسار التحقيقات بالاختراق السيبراني لمطار بيروت

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام المولوي، الأوضاع العامة والمستجدات الأمنية والميدانية ومسار التحقيقات بموضوع بالاختراق السيبراني لمطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مولوي - عقب اللقاء - إن هناك تحقيقات سرية يقوم بها ضباط متخصصون من المخابرات والمعلومات ومن معلومات الأمن العام بإشراف مدعي عام التمييز.

وأضاف أن تشغيل المطار في عهدة الطيران المدني وليس لدى وزارة الداخلية، موضحًا أن الوزارة تقوم بجهدها اللازم في تفتيشات المطار وضمان سلامة الطيران والتأكد من سلامة الحقائب التي تصعد الى الطائرات وسلامة المسافرين.