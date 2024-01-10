وقد اتحد المدافعون الأفارقة المشهورون ، البروفيسور ب. ل. لومومبا ، والدكتور أريكانا تشيهومبوري كواو ، وبيتر أوبي ، لتشجيع الشباب الأفريقي على المثابرة في تشكيل مستقبل القارة.

وواجه حدث المنظمات غير الحكومية الممول ذاتيا في غانا، المقرر عقده في 7 يناير، إلغاءا غير متوقع، وفي حديثه بعد الإلغاء، أعرب الدكتور أريكانا عن أسفه لكنه شدد على واجبهم في التعويض.

"نحن نعترف بخذلانا للشباب ، لكننا ندرك واجبنا في وضع الأمور في نصابها الصحيح. وبفضل حكمة شبابنا وطاقتهم وذكائهم، نؤمن بتوجيه أفريقيا نحو مسار جديد".

وسلط المتحدثون، الذين تمت دعوتهم لإلقاء رسالة أمل ووحدة، الضوء على دور الشباب في تشكيل مستقبل أفريقيا.

وأشار البروفيسور منظمة التحرير الفلسطينية لومومبا إلى دعوة أوساغيفو كوامي نكروما إلى الوحدة الأفريقية في أكرا قبل 67 عاما، مشيرا إلى أن رسالة الأمل ستستمر على الرغم من الاضطراب.

يتوقع البروفيسور لومومبا أحداثا مماثلة في جميع أنحاء إفريقيا ، مؤكدا على العلاقة الحميمة المتنامية في القارة من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومقرها في أكرا.

ألقى السياسي النيجيري بيتر أوبي باللوم في تحديات أفريقيا على القيادة الفاشلة ، وحث على التغيير. وعلى الرغم من وفرة الموارد، شدد على ارتفاع مستويات الفقر في القارة، مما يشير إلى الحاجة إلى قيادة تحويلية.

بينما واجهت "اتفاقية 2024" انتكاسة غير متوقعة ، ظل المتحدثون حازمين في التزامهم بتمكين الشباب الأفريقي وتعزيز الوحدة القارية.