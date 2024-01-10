حملة إزالة مكبرة لمقابر مخالفة بالخانكة

شنت الأجهزة النتفيذية بمركز ومدينة الخانكة برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة حملة مكبرة لإزالة مقابر تعدى على الأرضي الزراعية ليس بهم موتى بناء على تعليمات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم وذلك بحضور نائبى رئيس المدينة ومسئول الإشغالات والتعديات مرافقين معدات الإزالة .. وأكدت مصادر أن هناك أحد نواب رئيس مجلس المدينة تورط فى الاتفاق مع المخالفين لإقامة تلك المقابر المخالفة وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأن تلك المعلومات وصلت لمحافظ القليوبية وأنه بصدد اتخاذ إجراءات مناسبة وقانونية ضد النائب المتورط فى تلك الأعمال.

أعمال الحملة تضمنت إزالة التعديات وهي تعدي على الأراضي الزراعية لبناء مقابر بدون ترخيص حيث تم الإزالة وليس بهم موتى نهائيا حيث توجد المقابر مفتوحة بدون أبواب عليها بالطوب الأبيض والأحمر تعدي على الأرض الزراعية.

كما أنه تمت إزالة الحالات المخالفة إزالة كلية لجميع المقابر وتمت تنفيذ الإزالة تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين حيث تم تنفيذ الإزالات تنفيذ كليا وهي تعدي على الرقعة الزراعية بالبناء مشيرا إلى أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا عليها فهي ثروة مصر القوميه ومستقبل أجيالها القادمة.

وأكد مجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة على أنه سوف يتم وقف أعمال البناء المخالف في المهد وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.