3 مكسرات تسبب التسمم| احذر تناولها نيئة

الـ مكسرات من الأكلات المفيدة لصحة الإنسان، فتحتوي على الفيتامينات الهامة للجسم، ولكن لا ينصح بتناول كل أنواعها نيئة؛ لأن بعضها يحتوي على مواد سامة خطرة على الصحة، وخلال السطور التالية نقدم لك أبرزها.

مكسرات

مكسرات يجب تسويتها قبل تناولها

اللوز

يجب أن يخضع اللوز للمعالجة الحرارية قبل تناوله؛ لأنه يحتوي على سيانوغليكوسيد أميغدالين (3-5 بالمائة)، وتحلل هذه المادة يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك. علاوة على ذلك، يجب تجفيف اللوز قليلًا، ولا يُنصح بقليه على نار عالية؛ من أجل الحفاظ على المواد المفيدة.

الفول السوداني

الفول السوداني الخام الذي يشكل تناوله خطورة على الصحة لأنه يثير اضطرابات الجهاز الهضمي والحساسية، ولكن بعد التحميص، يزداد مستوى البوليفينول المفيد بنسبة 20- 25 بالمئة.

الكاجو

يحتوي الكاجو الخام على مادة يوروشيول الدهنية السامة، التي تسبب التهاب الجلد التماسي والحكة، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اليوروشيول عدم تناول هذا الجوز نيئا، حيث أن جزءا صغيرا من هذا السم يمكن أن يكون قاتلا، في حين الكاجو المحمص مفيد للصحة.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة تلحق الضرر بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وتؤدي إلى أكسدة الدهون، وتدمر بعض الفيتامينات ومضادات الأكسدة وتتسبب في تكوين مادة الأكريلاميد المسرطنة، ويمكن تقليل هذه المخاطر إذا تم تحميص المكسرات والبذور بحد أقصى 130 إلى 140 درجة مئوية وليس لفترة طويلة.