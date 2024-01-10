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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في محافظة صعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط مُسيرة استطلاعية بدائية الصنع، تابعة للحوثيين، في محافظة صعدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح عقيد بالجيش اليمني، فواز شعواء - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الدفاعات الجوية وأجهزة التشويش الإلكترونية، اعترضت طائرة استطلاع معادية، تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، فوق سلسلة المرتفعات الجبلية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة. 

يأتي هذا التصعيد للميليشيات الحوثية الإرهابية، ضمن سلسلة واسعة من الخروقات والاعتداءات المتكررة على المواقع العسكرية التابعة لقوات المحور في محافظة صعدة.

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