الجيش اليمني يسقط مسيرة حوثية في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط مُسيرة استطلاعية بدائية الصنع، تابعة للحوثيين، في محافظة صعدة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح عقيد بالجيش اليمني، فواز شعواء - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - أن الدفاعات الجوية وأجهزة التشويش الإلكترونية، اعترضت طائرة استطلاع معادية، تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية، فوق سلسلة المرتفعات الجبلية في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

يأتي هذا التصعيد للميليشيات الحوثية الإرهابية، ضمن سلسلة واسعة من الخروقات والاعتداءات المتكررة على المواقع العسكرية التابعة لقوات المحور في محافظة صعدة.