بدء أعمال الجلسة الثانية لملتقى التنمية بمحافظة الغربية

استكمل الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جلسات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

ويأتي الملتقى بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية ،في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الاعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من اجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقلقل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ولما كانت محافظة الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد من المصانع الحكومية الكبرى والتابعة لقطاع الاعمال الى جانب القرى المنتجة .

وبدأت أعمال الجلسة الثانية للملتقى بحضور مصنعي الزبيب والعسل والعطور وذلك استمرارًا لجهود المحافظة للنهوض بالصناعات المختلفة بالقرى المنتجة بالغربية، من خلال تقديم كل الخدمات والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة الصناعية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة ولتوحيد الجهود للارتقاء بالصناعات المحلية بمحافظة الغربية لجعل المحافظة محور تنموي صناعي إنتاجي دعماً للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء محافظة الغربية لدعم الاقتصاد القومي.

وخلال الجلسة أوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان محافظة الغربية تشتهر بوجود أكثر من ٢٩ قرية منتجة والتي تنتج منتجات العطور ،منتجات الكتان ،منتجات إعادة تدوير الكاوتش، صناعة المنظفات، منتجات عسل النحل، منتجات السجاد اليدوي، منتجات الزبيب، منتجات الفخار، والعديد من المنتجات من القرى المختلفة. و أطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجا" عام 2020 لتطوير القرى المنتجة لتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتكوين جيلا من الصناع المهرة مشيرا الى انه تم اختيار ٣ منتجات من حيث الأهمية الاقتصادية والقدرة على تعظيم الاستفادة منها في جلسة اليوم وهي الزبيب والعسل والعطور .

كما أوضح المحافظ أن المحافظة نظمت عددا من الدورات التدريبية للتنمية البشرية وتنمية مهارات أهالي القرى بالتعاون مع وزارة الهجرة (ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة) - وزارة التعاون الدولي، كما أقامت المحافظة وشاركت في 11 معرض لتسويق منتجات القرى المنتجة .

ومن جانبه أشار الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة الى حرص الجهاز على إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية لمحافظة الغربية وذلك لتوطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات وتعظيم القدرات وفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي في الداخل والخارج، فضلا عن إتاحة مختلف أوجه الدعم للقرى المنتجة والتجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها المحافظة بما يساهم في تطويرها وتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة إنتاجها ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

مشيرًا لي أن الجهاز يهدف بالتعاون مع المحافظة إلى تطوير نحو 29 قرية منتجة في محافظة الغربية من خلال إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات الحرفية بها لتعظيم الاستفادة من قدراتهم بالتدريب ودعمهم بحاضنات الأعمال وإدراجهم في برامج التسويق الإلكتروني الخاصة بالجهاز، والتركيز على تجمعات صناعة عجينة الياسمين وصناعة الزبيب وإنتاج العسل.



وناقش المحافظ مع الحضور المشاكل التي تواجه تشغيل مصانع القرى المنتجة وتقنين أوضاعها ، مدى إمكانية الاستفادة من المشروعات المتوسطة والصغيرة في تنمية انتاج المصانع بالقرى المنتجة، مدى إمكانية الاستفادة من منتجات المصانع في تشغيل المشروعات المتوسطة والصغيرة ،إمكانية التنسيق بين مصانع المحافظة والجامعة في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات واجراء الأبحاث العلمية الازمة لتطوير الإنتاج، إمكانية التنسيق بين مصانع المحافظة وهيئة التنمية الصناعية لتعظيم وتسويق منتجاتها .

وخلال الجلسة أوضح ممثلي صناعات الزبيب والعسل والعطور ابرز المشكلات التي تواجههم كما تم توضيح اوجهه الدعم و الاستفادة التي يمكن ان يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة و هيئة التنمية الصناعية.

وخرج الملتقى في جلسته الثانية بعدد من التوصيات وجاء ابرزها ؛ تعظيم الاستفادة من عجين الياسمين لإنتاج منتج محلي متكامل ، اجراء دراسة من جامعة طنطا لتعظيم الاستفادة من عجين الياسمين ، اعداد درسًا فنية ودراسة جدوى لإقامة منطقة صناعية وفقًا للتكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات ، وضع خطط توعية للإعلان عن الخدمات والأنشطة التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات في تنمية الصناعة ، وضع خطط تسويقية لمنتجات مصانع القرى المنتجة ، حصر احتياجات مصانع القرى المنتجة من مستلزمات الإنتاج لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لخدمة هذه الصناعات ، مطلوب إحصائية حديثه ودقيقة لمصانع الزبيب والعسل وعدد العاملين بها وحجم الإنتاج والتصدير .