أبو شقة: نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقى نجاح واستحسان محلي ودولي

أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة، مؤكدا بأن هذا الأمر هو أمر كان محل عناية من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة أن المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن الدولة لكل مواطن الحق في الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة إلى آخر المادة، مشيرا إلى أن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.



كلمة أبوشقة في الجلسة العامة

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة أثناء نظر طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء بان نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقي نجاح واستحسان محلي ودولي وبأن الإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر علي الجانب المحلي وإنما الجانب الدولة ممثله في منظمة الصحة العالمية والتي كان لها تقرير في 2021 انها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي، وكذلك شهادة رئيس منظمه الصحة العالمية أن المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الإشادة والتقدير، وكذلك كنا امام جائحه كورونا وسجلت مصر أقل نسبة وفيات.

ولفت أبوشقة بان ما قامت به الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتأمينه كبير ومقدر، بالإضافة إلى مدينة الدواء وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد فتح ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة.