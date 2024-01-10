القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت مستودعًا للذخيرة ومصنعي عمل لتجميع الطائرات من دون طيار تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، جاء فيه: "خلال النهار، تم ضرب محطة رادار للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها من طراز "بي- 18"، ومستودع ذخيرة، ومصنعين لتجميع المسيرات الجوية، و113 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك تم دحر العديد من الجنود الأوكرانيين في 121 منطقة".

وأشارت الوزارة إلى أن الجيش الروسي، بدعم من نيران المدفعية، صد هجومًا لمجموعة تابعة للواء "الثالث" للحرس الوطني الأوكراني، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.

كما هزم الجيش الروسي تجمعات القوى العاملة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي "117" و"128" التابع للجيش الأوكراني، شمال منطقة نوفوبروكوبوفكا.