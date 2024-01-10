تجديد حبس الأب المتهم بالتخلص من ابنه فى الساحل

أصدر قاضي المعارضات بالقاهرة، قرار باستمرار حبس مسن 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة نجله بـ 4 طعنات متفرقة في الجسم بسبب تعاطي الأخير للمواد المخدرة بمنطقة الساحل.

وقال الأب خلال التحقيقات أن نجله سيء السمعة واتهم في أكثر من قضية تعاطي مخدرات، وحاول علاجه، ولما فشل في ذلك طلب نجله منه يوم الحادث مبالغ مالية لشراء مخدرات فأعطاه الأب، ثم عاد الابن مرة أخرى لطلب المال لكن والده رفض وتعدى عليه مسددا له عدة طعنات نافذة أنهت حياته.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة مطعونة بأحد الشوارع في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي لمحل الحادث، وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة توصلت الأجهزة الأمنية لمرتكب الواقعة وهو والد الضحية، وتمكنت من القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل القبض على المسن المتهم بإنهاء حياة ابنه بسبب تعاطي الأخير للمواد المخدرة وتبين أنه يبلغ من العمر 80 عامًا، حيث سدد المتهم 3 طعنات في صدره ورابعة في ذراعه لتعاطيه المواد المخدرة.

وفى سياق أخر وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال فحص السائقين، عن فحص (49) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.