إحالة تجار مخدرات في الشرابية للمحاكمة الجنائية

أحالت نيابة شرق القاهرة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الفودو بقصد الاتجار قبل ترويجها على عملائهم في الشرابية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث الشرابية من إلقاء القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - 2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي

ومن جهة أخرى وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال فحص السائقين، عن فحص (49) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.