العاهل الأردني يستقبل الرئيس الفلسطيني لدى وصوله للمشاركة في القمة الثلاثية

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله للمشاركة في القمة المصرية الأردنية الفلسطينية التي تعقد بمدينة العقبة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي تستهدف التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال القمة الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.