دخل يفض الخناقة خرج جثة هامدة.. التحقيق في مشاجرة عائلتين بحدائق القبة

تباشر نيابة شرق القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل شاب في العقد الثالث بطعنة في الرقبة حاول التدخل لفض مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ترجع تفاصيل عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من غرفه عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، بالانتقال ‏عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الرقبة وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.