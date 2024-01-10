ريم مصطفى تتألق فى أحدث جلسة تصوير وقت غروب الشمس (صور)

خضعت النجمة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة هى الأولى لها فى عام 2024، وظهرت باطلالة أنيقة وسط الخضرة وقت غروب الشمس، ونشرت ريم الصور على حسابها بموقع انستجرام ولاقت اعجاب متابعيها.

ريم مصطفي

أهل الكهف

وفى سياق آخر تنتظر ريم مصطفى طرح فيلمها الحديد "أهل الكهف" الذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، حيث تشارك في بطولته إلى جانب خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، مصطفى فهمى، بسنت شوقى، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

ريم مصطفي

وقدمت ريم مصطفى في شهر رمضان الماضى مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، هدى الاتربى وآخرين.

ريم مصطفي

ريم مصطفي فيلم مستر إكس

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والذى عرض في موسم عيد الأضحى الماضى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.