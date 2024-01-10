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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشوط الأول .. الجونة يتأخر أمام البنك الأهلي بهدف في كأس الرابطة

كريم بامبو
كريم بامبو

انتهت مجريات الشوط الأول من لقاء أولى جولات كأس الرابطة بين الجونة والبنك الأهلي بتقدم البنك بهدف من دون رد ، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

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جاء هدف الشوط عبر اللاعب كريم بامبو عند الدقيقة 25.

تشكيل الفريقين ..

وخاض فريق الجونة اللقاء بتشكيل ضم كل من ..
حراسة المرمى : صبحي سليمان.
خط الدفاع: أحمد محمود - أحمد عبد الرسول - أحمد حسام - عبد الله هاشم عبادي - أليو جاتا.
الوسط: إمانويل لاكي – محمد الصباحي – أيمن موكا.
الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا – جابرييل تشوكويدي.

بينما بدأ فريق البنك الأهلي اللقاء كالتالي :
حراسة المرمى: أحمد صبحي
خط الدفاع: محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني 
خط الوسط: محمود قاعود - أحمد النادري - عاصم صلاح - سيرجي أكا
خط الهجوم:  جريندو  - كريم بامبو  - أحمد مدبولي.

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