تحرير 6097 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان مديرية الصحة بالمحافظة ، حررت 6097 مخالفة ، خلال حملات تفتيشية على ، محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، على مدار عام 2023 الماضي.

وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ع، لى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود "الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" خلال عام 2023 .

حيث تم المرور على 15 ألف و659 منشأة غذائية ، خلال حملات تفتيشية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 6097 محضراً للمخالفات المضبوطة ، والتي تنوعت بين ، مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، الي جانب ضبط 769 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 4380 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالإضافة ، إلى إعدام 24 ألف 875 كيلو أغذية مختلفة ، و 5419 لتر مواد سائلة ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، فضلاً عن ضبط ومصادرة 15 ألف 153 كيلو اغذية مختلفة ، و 15 ألف و652 لتر مواد سائلة، كما تم استخراج 17252 شهادة صحية.