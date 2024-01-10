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الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 6097 مخالفة لمنشآت غذائية مخالفة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  ، ان مديرية الصحة بالمحافظة ، حررت 6097 مخالفة ، خلال حملات تفتيشية على ، محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ، على مدار عام 2023 الماضي.

 

وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة ع، لى منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية ، لضمان وصول غذاء آمن ، وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، من جانبه استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، جهود "الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" خلال عام 2023 .

 

حيث تم المرور على 15 ألف و659 منشأة غذائية ، خلال حملات تفتيشية ، للتأكد من استيفائها للإشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 6097 محضراً للمخالفات المضبوطة ، والتي تنوعت بين ، مخالفة اشتراطات وزارة الصحة ، وعدم وجود شهادات صحية ، الي جانب ضبط 769 منشأة تعمل بدون ترخيص ، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

 

وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم سحب 4380 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك ، بالإضافة ، إلى إعدام 24 ألف 875 كيلو أغذية مختلفة ، و 5419 لتر مواد سائلة ، لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، فضلاً عن ضبط ومصادرة 15 ألف 153 كيلو اغذية مختلفة ، و 15 ألف و652 لتر مواد سائلة، كما تم استخراج 17252 شهادة صحية.

الجريدة الورقية