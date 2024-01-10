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الأربعاء 10 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان والسيتي يتحركان لضم كيميتش

كيميتش
كيميتش

يأمل نادي باريس سان جيرمان في خطف نجم بايرن ميونخ خلال الفترة الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق الباريسي.
 

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كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن ممثلي كيميتش دخلوا في مفاوضات مع مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل مناقشة احتمالية إتمام الانتقال.

وتابعت التقارير أن باريس سان جيرمان يأمل في حسم صفقة ضم كيميتش هذا الشهر، لكن يرفض بايرن ميونخ الفكرة، ويتمسك ببقاءه حتى نهاية الموسم الحالي.

ولم يفضل ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، التعليق على أنباء اهتمام النادي الباريسي بالتعاقد مع كيميتش، مؤكدا أن لاعب لدى بايرن ميونخ، ولديه عقد معهم، ونحن نلتزم بإحترام ذلك.

وتابعت التقارير، أن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان منح إدارة النادي الباريسي الضوء الأخضر لضم كيميتش، وتم الدخول في مفاوضات مع اللاعب بشأن الأمر.

وواصلت أن نادي بايرن ميونخ عرض على لاعبه كيميتش، أكثر من مرة مسألة التجديد لكن اللاعب الألماني رفض بسبب عدم اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي البافاري.

ويملك كيميتش أهتماما من نادي برشلونة في الصيف الماضي، من أجل تعويض رحيل قائده السابق سيرجيو بوسكيتس، لكن بايرن رفض التفريط فيه، كما أن النادي الكتالوني لديه أزمة مادية تمنعه من الضغط.
كما لدى كيميتش اهتمام من الدوري الإنجليزي، بعدما ابدى نادي مانشستر سيتي رغبةً في ضم النجم الألماني.
 

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