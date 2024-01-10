محافظ الشرقية يوجه بصرف حافز إثابة للعاملين بمركز طب الأسرة بشبرا النخلة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، زيارة تفقدية استهدفت المرور الوحدة المحلية بقرية انشاص الرمل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل، والإطمئنان على حسن معاملة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

إطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كما تفقد المحافظ أقسام الوحدة لمتابعة موقف المتحصلات والإيرادات بالوحدة، ومتابعة ملف المتغيرات المكانية، موجها العاملين بالوحدة بحسن استقبال المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون، وتفعيل دور موظفي قسم الاشغالات لتحصيل الإيرادات وتعظيم موارد الدولة.

ولتحقيق الإنضباط داخل المنشآت الصحية والتأكد من تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين عليها؛ توجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بأنشاص الرمل للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة ، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

وتفقد محافظ الشرقية عيادة الأسنان والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وكذلك المعمل للتأكد من إجراء أعمال التعقيم والتطهير للأجهزة الطبية المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة للمترددين على المركز، موجها العاملين بوحدة طب الأسرة بحسن معاملة المرضى والمترددين لتلقي العلاج وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم.

وحرص محافظ الشرقية على الإستماع لعدد من المواطنين، والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المركز بفحص مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في إطار القانون.

توجه المحافظ لقرية شبرا النخلة للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، وتفقد عدد من شوارع القرية مؤكدا ضرورة إستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته بتفقد سير انتظام العمل بمركز طب الأسرة بالقرية، والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المركز، ليصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بصرف حافز اثابة للعاملين بالمركز من الطاقم الطبي والفني والإداري والتمريض نظراً لإنتظام سير العمل بالمركز، وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المركز.