إحالة 13 من الطاقم الطبي بأبو قرقاص  في المنيا

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مستشفى أبوقرقاص العام ، بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة ، وذلك لمتابعة سير العمل ، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ، ومدى انتظام العاملين بالمستشفى، والإطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ، ومستوى النظافة داخل الوحدة الصحية ، والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

وخلال جولته أحال رئيس المركز ، 4 من الطاقم الطبي للتحقيق لتركهم العمل دون اعذار.

مؤكداً، على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكافة القطاعات ، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة ، والذي يمس حياة المواطنين.

وفى مركز ومدينة المنيا، أحال عامر طه رئيس المركز، 9 من العاملين بالوحدة الصحية بطهنشا ، التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية للتحقيق ، من قبل الشئون القانونية لتقصيرهم في العمل ، وغيابهم دون تقديم إذن مسبق ، مما يضر بسير العمل داخل الوحدة الصحية ، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالى القرية.

وذلك أثناء زيارته المفاجئة للوحدة الصحية ، لمتابعة انتظام وسير العمل ، و التأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مشدداً ، على الأطباء المتواجدين بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى ، و حسن معاملة المواطنين.