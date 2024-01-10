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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إحالة 13 من الطاقم الطبي بأبو قرقاص  في المنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، مستشفى أبوقرقاص العام ، بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة ، وذلك لمتابعة سير العمل ، والتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض ، ومدى انتظام العاملين بالمستشفى، والإطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية ، ومستوى النظافة داخل الوحدة الصحية ، والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

 

وخلال جولته أحال رئيس المركز ،  4 من الطاقم الطبي للتحقيق لتركهم العمل دون اعذار.

 مؤكداً،  على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله بكافة  القطاعات ، وعلى وجه الخصوص قطاع الصحة ، والذي يمس حياة المواطنين.

 

وفى مركز ومدينة المنيا، أحال عامر طه رئيس المركز،  9 من العاملين بالوحدة الصحية بطهنشا ، التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية للتحقيق ، من قبل الشئون القانونية لتقصيرهم في العمل ، وغيابهم دون تقديم إذن مسبق ، مما يضر بسير العمل داخل الوحدة الصحية ، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من أهالى القرية.

 

وذلك أثناء زيارته المفاجئة للوحدة الصحية ، لمتابعة انتظام وسير العمل ، و التأكد من مدى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، مشدداً ، على الأطباء المتواجدين بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى ، و حسن معاملة المواطنين.

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