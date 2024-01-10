ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر مصنع غير مرخص بالعاشر من رمضان



شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على أحد المصانع غير المرخصة بالعاشر من رمضان برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة المهندس مصطفى عبد القادر مدير ادارة تموين العاشر من رمضان، ومفتشي الإدارة.

تنفيذ الحملة جاء بناءا على معلومات قد وردت إلى مديرية التموين؛ تفيد قيام أحد أصحاب المصانع بإستخدام علامات تجارية تخص الغير، وبالتفتيش داخل المصنع المشكو في حقه، تم ضبط كمية من الدقيق الفاخر قدرها 180شيكارة دقيق زنة الشيكارة الواحده 25كجم، كما تم ضبط كمية من السمنة قدرها 750 كجم بعدد 30 كرتونة سمنة زنة الكرتونة 25 كجم بالإضافة لكمية من المنتج النهائي نصف طن تقريبا بسكوت.

وضبطت الحملة أيضا عدد 3 شكاير بيكربونات الأمونيوم زنة الواحده 25 كجم، وعدد 2 شيكارة بيكربونات صوديوم غذائي، و2 شيكارة نشا ذرة غذائي زنة الواحده 25 كجم، بالإضافة إلى شيكارة حليب مجفف كامل الدسم زنة الواحدة 25 كجم.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم مصادرتها، ونقلها إلى إحدى المخازن بناحية العاشر من رمضان، وتم عمل المحضر رقم ٢٢٣ جنح لسنة ٢٠٢٤ أول العاشر.