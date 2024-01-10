نقيب المحامين يفتتح استراحتي قفط وقوص بقنا

افتتح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، استراحة محامي قفط بقنا، الكائنة بمحكمة قفط الجزئية، كما افتتح أيضًا استراحة محامي قوص بقنا، الكائنة بمحكمة قوص الابتدائية.

وعبر نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده وسط محامي قنا، وافتتاحه استراحات المحامين، بعد تأثيثها بالشكل اللائق للسادة المحامين.



وتم افتتاح هذه الاستراحات، بعد الانتهاء من تجديدها بالكامل، وفرشها وثأثيثها بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين، بعد أن كانت متهالكة ولا تليق بالسادة المحامين.

جاء هذا الافتتاح وسط استقبال حافل لعبدالحليم علام، نقيب المحامين، من السادة محامي قنا، الذي عبروا عن تقديرهم وشكرهم للمجهودات التي يبذلها للحفاظ على كرامة المحامين، والعمل على الارتقاء بمهنة المحاماة.