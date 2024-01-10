إحالة متهم قتل شاب بالشرقية إلى فضيلة المفتي

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، و سامح لاشين، وحازم بشير، وأمانة سر سامي سمير و تامر عبد العظيم، عاملاً إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شاب بدائرة صان الحجر، وحددت جلسة 11 من شهر فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم.

والبداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، بوصول «هاني. ص . الـ» مقيم بجزيرة الشافعى التابعة لمركز شرطة أولاد صقر، جثة هامدة، بعد أن تم نقلها من مكان العثور عليها بأرض زراعة بدائرة صان الحجر.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم «عبد الفتاح. الـ ع» عامل، 23 عاما، مقيم بجزيرة الشافعي مركز أولاد صفر محافظة الشرقية، بأنه في شهر يوليو الماضي، قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، لوجود خلافات بين المجني عليه ووالدة المتهم.

وأسند أمر الإحالة إلى قيام المتهم بعقد العزم على قتل المجني عليه، واعد لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن «سكين»، حيث انهال عليه بضربات متتالية بجسده، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.