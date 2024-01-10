طريقة التقديم في وظائف صندوق الاستثمارات العامة بالرياض في السعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض بعدما أعلن عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

وظائف صندوق الاستثمارات

- أخصائي تدقيق تقنية الملومات (IT Audit Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

- محلل استثمار ( Investment Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

- محلل مالي (Financial Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

الشروط العامة للتقديم في صندوق الاستثمارات العامة بالرياض:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

طريقة التقديم في صندوق الاستثمارات العامة بالرياض في السعودية:

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالي:

1- محلل استثمار: اضغط هنا

يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن متخصص في التقييم العقاري للانضمام إلى الفريق في دعم إعداد التقييم الداخلي للاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي؛ تحليل أداء الاستثمار ومراجعة التقييمات الخارجية للاستثمارات العقارية.

2- محلل مالي: اضغط هنا