GeForce RTX 40 SUPER أبطال جدد في عالم الألعاب لإنشاء عالمًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت NVIDIA عن عائلة GeForce RTX (™) 40 SUPER Series من وحدات معالجة الرسوميات - بما في ذلك GeForce RTX 4080 SUPER و GeForce RTX 4070 Ti SUPER و GeForce RTX 4070 SUPER - التي تشحن أحدث الألعاب وتشكل جوهر الذكاء الاصطناعي لأجهزة الكمبيوتر.



يوفر هذا الإصدار الأخير من وحدات معالجة الرسوميات المستندة على بنية NVIDIA Ada Lovelace ما يصل إلى 52 Shader TFLOPS و121 RT TFLOPS و 836 AI TOPS لتعزيز الألعاب والإبداع - وتوفير القدرة على تطوير عوالم وتجارب ترفيهية جديدة.



يطالب لاعبو الكمبيوتر الشخصي بأفضل جودة بصرية، وتتحد تقنية التعلّم العميق NVIDIA Deep Learning Super Sampling ذات الدقة الفائقة و Frame Generation و Ray Reconstruction مع تتبع الشعاع لتقديم عوالم مذهلة - بنقرة واحدة فقط في عناوين مثل Diablo IV و Pax Dei و Horizon Forbidden West. باستخدام DLSS، يمكن إنشاء سبعة من أصل ثمانية بكسلات بواسطة الذكاء الاصطناعي مما يؤدي إلى تسريع تتبع الشعاع الكامل بما يصل إلى 4x أضعاف مع جودة صورة أفضل.



قال مات ويبلينج، نائب رئيس التسويق العالمي لـ GeForce في NVIDIA: “بالنسبة للجميع وبدءًا من عشاق الألعاب إلى المحترفين المبدعين، تعد وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX SUPER بمثابة ترقيات رائعة”. "تدعم بطاقات GeForce RTX SUPER أكثر من 500 لعبة وتطبيق RTX وستجعل المستخدمين مستعدين لموجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية القادمة إلى الكمبيوتر الشخصي."



قفزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في حوسبة الكمبيوتر

تعد وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX SUPER الجديدة هي الطريقة المثلى لتجربة الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر. توفر نوى Tensor Core المتخصصة للذكاء الاصطناعي ما يصل إلى 836 AI TOPS لتوفير إمكانات تحويلية للذكاء الاصطناعي في الألعاب والإبداع والإنتاجية اليومية. تعمل مجموعة البرامج الغنية المبنية على وحدات معالجة رسوميات RTX على تسريع الذكاء الاصطناعي.



NVIDIA TensorRT (™) هو برنامج لاستدلال التعلم العميق عالي الأداء والذي يتضمن مُحسِّن استدلال التعلم العميق ووقت التشغيل الذي يوفر زمن وصول منخفض وإنتاجية عالية لتطبيقات الاستدلال. TensorRT-LLM لنظام التشغيل Windows هي مكتبة مفتوحة المصدر تعمل على تسريع أداء الاستدلال لأحدث نماذج اللغات الكبيرة. في أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، تقوم بطاقة GeForce RTX 4080 SUPER بإنشاء فيديو أسرع بما يزيد عن 1.5 مرة وصور أسرع بما تزيد عن 1.7 مرة من RTX 3080 Ti.



بالنسبة للألعاب توفر تقنية التعلّم العميق DLSS المدعومة بالذكاء الاصطناعي انغماسًا أكبر في اللعب وأيضا في الوقت نفسه تستفيد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الإبداعية مثل Adobe Photoshop من Tensor Cores لتسريع الإنتاجية والحفاظ على سير العمل الإبداعي. ومن أجل الإنتاجية، يمكن لـ NVIDIA Broadcast إزالة ضوضاء الخلفية وتوفير خلفيات افتراضية سلسة.



باستخدام وحدات معالجة رسوميات GeForce RTX SUPER، يمكن للمستخدمين إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للذكاء الاصطناعي على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.



وحش الـ 4K: بطاقة GeForce RTX 4080 SUPER

تعمل بطاقة GeForce RTX 4080 SUPER على تشغيل ألعاب تتبع الأشعة بالكامل بدقة 4K. بسرعة 1.4 مرة أسرع من GeForce RTX 3080 Ti وبدون DLSS Frame Generation، توفر RTX 4080 SUPER أداءً مذهلاً مع تقنية المسح التقليدية. مع 836 AI TOPS، توفر تقنية DLSS Frame Generation تعزيزًا إضافيًا للأداء مما يجعل بطاقة RTX 4080 SUPER أسرع مرتين من RTX 3080 Ti. تتميز RTX 4080 SUPER بمزيد من النوى وذاكرة أسرع للحصول على أداء أفضل.