تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال أيام

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، المهندس محمد إبراهيم يونس، رئيس مجلس إدارة شركه النصر للملاحات والعضو المنتدب، في ديوان عام المحافظة بمدينة العريش، بحضور اللواء اسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ.

وثمن رئيس مجلس إدارة شركه النصر للملاحات الجهود التي يقوم بها محافظ شمال سيناء ودور المحافظة بجميع أجهزتها في استقبال المساعدات وإيصالها الي غزة واستقبال الجرحى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة عن تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلي أن طاقتها الإنتاجية تبلغ مليون طن من الملح سنويا، حيث تقوم الشركة بتصدير الملح عن طريق ميناء العريش البحري.

وأكد علي أن ملح سبيكة يشتهر بالجودة في دول حوض البحر المتوسط ويعتبر من أجود أنواع الملح في العالم، علاوة علي دخوله في صناعة البتر وكيماويات بنسبة تصل الي 30%

من جانبه رحب المحافظ برئيس شركة النصر للملاحات والوفد المرافق له، لافتا الي أن إعادة تشغيل ملاحة سبيكة بكامل طاقتها يعد أحد الإنجازات التي تجري علي ارض الواقع، ويعد إضافة الي مختلف القطاعات التنموية علي ارض المحافظة.

وأكد المحافظ علي أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة تنموية كبيرة في شمال سيناء من خلال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية الكبيرة، وعلي رأسها ميناء العريش البحري وخط السكة الحديد والمدن الجديدة والتجمعات التنموية والزراعية، لافتًا إلي أن تطوير ميناء العريش البحري سينقل المحافظة نقلة حضارية وتنموية كبيرة، لما له من مردود اقتصادي كبير في تصدير المنتجات السيناوية وعلي رأسها الملح.