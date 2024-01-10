الزراعة تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن اللحوم

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن هدف مشروع "البتلو"، مشددًا على أن الهدف من زيادة عدد الرؤوس المملوكة لدى المزارعين للتعظيم من الإنتاج وزيادة الحد المتاح في السوق من اللحوم.

وزارة الزراعة

وأوضح أنه تم ضخ 7 مليارات جنيه تمويلات للمزارعين وفرت أكثر من نصف مليون رأس ماشية للمزارعين، مؤكدًا أنه يتم تعزيز طرح الكميات في الأسواق لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان.

وأشار إلى أن هناك تعددا في الأماكن التي يتم استيراد اللحوم منها، بجانب الاهتمام بالتربية المحلية وتعظيم إنتاجها، منوهًا بأن الوزارة دائمة الحرص على توفير اللحوم وجميع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذها.

وشدد متحدث وزارة الزراعة، على أن متوسطات الأسعار للحوم، تكون ما بين 200 و220 جنيهًا.