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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إجراء من النيابة حول حريق شقة سكنية في المرج

حريق
حريق

أصدرت نيابة شرق القاهرة، قرارًا بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في المرج ، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة المرج دون إصابات.

 

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم فرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداده الي العقارات المجاورة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع ثمة وفيات أو إصابات. 

 

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