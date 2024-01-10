بدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الاول بالفيوم

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم انضباط وانتظام العمل بلجان سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023.

وقد بدأت اليوم، امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، على مستوى محافظة الفيوم، ووجهت وكيل الوزارة بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، والالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، إلى جانب التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل مدرسة، على مستوى المحافظة.

التزام الملاحظين

كما أكدت وكيل الوزارة، على التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجان على مستوى المحافظة، وكذلك الطلاب بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحان.

و أشارت وكيل الوزارة، إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، بلغ 273188 تلميذ ، كما بلغ إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، للصف الأول والثاني الإعدادي 160430 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم.

كما أكدت الدكتورة أماني قرني، على أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الامتحانات، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر، بدأت اليوم امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الاعدادي، من صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024م، حتى يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2023م ، وستبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023، من يوم الاربعاء الموافق 2024/1/17 حتى يوم الاربعاء الموافق 2024/1/24 م







