البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بين الارتفاع والانخفاض.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 4.6 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.775.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوي 25466 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 5890 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8404 نقاط.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 674 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.8 مليار جنيه.