جنايات الفيوم تقرر إحالة أوراق قاتل زوجته للمفتي

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدي حسين الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فيصل محمد مكي، وعلاء محمد عبد الوهاب وبحضور وكيل نيابة محمد أسعد زعلان، وأمانة سر محمد يونس هاشم، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، إحالة المتهم بقتل زوجته في مركز اطسا بالفيوم ، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة منتصف فبراير المقبل للنطق بالحكم .

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، بوصول جثة شابة مذبوحة، وادعاء أسرة الزوج سقوط لوح زجاجي عليها، إلا أنّ هناك شبهة جنائية في الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية، تحت إشراف مفتش مباحث مركز إطسا، وبرئاسة الرائد رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى الفيوم العام، وتبينّ مصرع زوجة ذبحًا على يد زوجها، ويدعى محمد.ج، ويبلغ من العمر 33 سنة، أمام أطفالهما.

مسرح الجريمة

وانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة على الفور بقرية دفنو بدائرة المركز، حيث تم فرض كردون أمنى حول المنزل، فيما فر الزوج هاربًا، وتمكنت مباحث المركز من القبض على الجاني مختبئا في شقة أحد أقاربه بمدينة 6 أكتوبر استعداد لهروبه خارج البلاد.

وأكدت تحريات مباحث المركز أقدام الشاب (محمد.ج) 33 عامًا على ذبح زوجته "د.إ.ا" في العقد الثاني من العمر، ولدثهما 3 أطفال أصغرهم عمره شهرين وأكبرهم 5 سنوات بأنهم من عائلة واحدة وهي ابنة عمته، وذبحها لخلافات بينهما

وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت إحالة المتهم للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.