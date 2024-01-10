مطلوب فى 67 قضية.. القبض على مالك سلسلة صيدليات شهيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من القبض على مالك سلسلة صيدليات شهيرة، ومجموعة سوبر ماركت شهيرة، لتنفيذ أحكام صادرة ضده بـ67 حكما بإجمالي 131 سنة حبسًا.

وتبين أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه في 67 حكمًا جزئيًا ومستأنفًا بالعجوزة والدقى والمعادي والنزهة والقاهرة الجديدة، بتهمة تبديد شيكات بإجمالى 131 سنة سجنا وكفالات 102 ألف جنيه وغرامات بقيمة 147 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار عرض المتهم على النيابة.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، بالقبض على «ممدوح. أ»، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة وسوبر ماركت شهيرة لتنفيذ أحكام صادرة ضده.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وفى سياق أخر تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو أوراق قضية محاكمة رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالك المكتب الدولي للتوريدات، تمهيدًا لتحديد دائرة جنايات لمحاكمتهم.

تفاصيل قضية فساد أسوان الكبري

وكانت جهات التحقيق المختصة أحالت رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصني أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.



