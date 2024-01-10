تضحية الأم.. أنثى الحبار تتخلى عن حياتها لأجل أولادها

تضحي الأمهات بحياتها فداءًا لأولادها، وتظهر هذه التضحية في جميع الكائنات الحية، وعلى سبيل المثال أنثي الحبار صاحبة العيون السوداء، حيث تقوم بحمل البيوض لمدة طويلة دون تركهم، مما يؤثر عليها ويضعفها.

تنتج أنثي الحبار حوالي 2000 إلى 3000 بيضة مغلفة بغشاء على شكل أنبوب يفتح من كلا الطرفين، وتمد وتسحب ذراعيها بلطف لتدفق الماء المنخفض الأكسجين عبر كتلة البيض الأنبوبية.

وتتمسك أنثي الحبار Gonatus Onyx بالبيض الخاص بها، حتى يخرجون إلى العالم، وتستغرق هذه الفترة من 6 إلى 9 أشهر، وتظل كل هذه الفترة صامدة بدون طعام.

وإذا تعرضوا لتهديدات وعند تقوم أنثى الحبار بنقل البيض الخاص بها بسرعة إلى مكان آمن، ولكن مع نضوج البيوض يضعف، لذا فإن قدرة الأنثى على الفرار بأمان من الخطر مع جميع صغارها تصبح معرضة للخطر بشكل متزايد، وذلك للإنخفاض التدريجي في حالة العضلات والغدد الهضمية.

ولا يستطيع الحبار الحاضن السباحة بسرعة كبيرة، وقد يكون فريسة سهلة للثدييات البحرية التي تغوص في أعماق البحار، وهذا ما يظهر مدى تضحية أنثى الحبار لأجل سلامة أولادها.