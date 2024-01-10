الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تضحية الأم.. أنثى الحبار تتخلى عن حياتها لأجل أولادها

أنثى الحبار
أنثى الحبار

تضحي الأمهات بحياتها فداءًا لأولادها، وتظهر هذه التضحية في جميع الكائنات الحية، وعلى سبيل المثال أنثي الحبار صاحبة العيون السوداء، حيث تقوم بحمل البيوض لمدة طويلة دون تركهم، مما يؤثر عليها ويضعفها.

 

تنتج أنثي الحبار حوالي  2000 إلى 3000 بيضة مغلفة بغشاء على شكل أنبوب يفتح من كلا الطرفين، وتمد وتسحب ذراعيها بلطف لتدفق الماء المنخفض الأكسجين عبر كتلة البيض الأنبوبية.

 

 

وتتمسك أنثي الحبار Gonatus Onyx بالبيض الخاص بها، حتى يخرجون إلى العالم، وتستغرق هذه الفترة من 6 إلى 9 أشهر، وتظل كل هذه الفترة صامدة بدون طعام.

 

وإذا تعرضوا لتهديدات وعند تقوم أنثى الحبار بنقل البيض الخاص بها بسرعة إلى مكان آمن، ولكن مع نضوج البيوض يضعف، لذا فإن قدرة الأنثى على الفرار بأمان من الخطر مع جميع صغارها تصبح معرضة للخطر بشكل متزايد، وذلك للإنخفاض التدريجي في حالة العضلات والغدد الهضمية.

 

ولا يستطيع الحبار الحاضن السباحة بسرعة كبيرة، وقد يكون فريسة سهلة للثدييات البحرية التي تغوص في أعماق البحار، وهذا ما يظهر مدى تضحية أنثى الحبار لأجل سلامة أولادها.

مواد متعلقة

غادة عبدالرازق: «صيد العقارب» حبكة درامية تجذب المشاهد فى رمضان 2024

غادة عبدالرازق تحمس جمهورها بـ"صيد العقارب".. شخصية جديدة وحبكة درامية مختلفة في رمضان

محمد شبانة للوفد: لا نخاف المنافسة و"كأس العندليب للغناء" باب النجومية للمواهب الشابة

محمد شبانة: شركة «العندليب» تقدم الفن بطريقة راقية وتستعين بمذكرات «عبدالحليم»

أسما إبراهيم  تفاجيء جمهورها بفستان تخطى الـ200 ألف جنيه| متابع يشن الهجوم

زيت الحشيش.. يعالج مشاكل الشعر ويجعلك أكثر أنوثة

نادية لطفي.. سر ابتعادها عن الفن في التسعينات وعدد زيجاتها

نادية لطفي.. إمرأة بـ100 راجل| وقفت في حرب 73 وطالبت بحرية فلسطين
الجريدة الورقية