كأس الرابطة .. تشكيل البنك الأهلي في مواجهة الجونة

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الجونة التي تنطلق بعد قليل على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر ، لحساب الجولة الأولى من منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.





ويمثل البنك الأهلي كل من ..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار - أيمن أشرف - محمد بسيوني

خط الوسط: محمود قاعود - أحمد النادري - عاصم صلاح - سيرجي أكا

خط الهجوم: جريندو - كريم بامبو - أحمد مدبولي.



وغادرت بعثة منتخب مصر أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر”.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية -مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.